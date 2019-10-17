〈台灣AI雲商轉〉國網攜手廣達、華碩、台灣大 推動AI產業發展

科技部今 (17) 日舉辦 TWCC 台灣 AI 雲產業應用峰會，攜手廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、台灣大 (3045-TW) 組成國家隊 A team ，除打造超級電腦台灣衫二號，也宣布台灣 AI 雲正式商轉，協助中小企業用更少成本完成更多工作，未來也將朝智慧生活邁進。

國研院國網中心主任史曉斌表示，台灣 AI 雲 (TWCC) 今年 10 月正式商轉營運，計費方式將以每 GPU 核心小時收費新台幣 82 元，至今已有 70 個單位超過 150 組專案參與，運轉時數超過 800 萬個 GPU 核心小時，協助中小企業用更少成本完成更多工作。

科技部次長許有進表示，未來產業將從大量製造轉往擁有更多新創機會發展，台灣 AI 雲只是開始，廣達資深副總楊麟令表示，國家隊 A team 是台灣業界整合，台灣大總經理林之晨則指出，AI 運算背後需要很強大的運算能力，預期未來結合 5G 後，應用將遍及手機、AR、VR。

華碩伺服器事業部總經理金慶柏表示，華碩在國網計畫中負責軟體 AI、機器學習，內部擬定 3 大方向，包含資料分析人工智慧平台、高效能資料處裡及服務處理、高效能機器處理平台，目前也與台成清交等學界合作，日前更與新加坡 Certis Group 公司合作推智慧保全服務。

科技部國研院國網中心於 2018 年初與廣達、華碩、台灣大成立 A team 國家隊，在前瞻基礎建設計畫下，台灣 AI 超級電腦世界排名為前 20 強、能源效率也排名第 10 名，共同打造的台灣 AI 雲，今年 10 月也正式開始商轉，預期目前 2000 多顆 GPU 將有一半提供學界、另一半則提供商界使用。

今日包含中光電 (5371-TW) 智能機器人、傑騰智能、雲象科技、HTC DeepQ、捷絡生技、凌陽科技、盾心科技、愛瑪麗歐等公司與新創團隊也都出席分享使用成果。