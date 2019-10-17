〈波音航空市場預測〉亞洲新機需求超過1400架 機師人力將再增19000人

飛機製造商波音今 (17) 日發表對全球和東北亞航空市場的最新預測，認為未來成長最快的航空市場仍在亞洲，未來 20 年，將有 7 成運量集中在亞洲，此市場共將再增 1420 架飛機，並帶動相關人力需求，包括 19000 名機師、22000 名技師，以及 34000 名空服員。

波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪廷賽斯指出，航空市場的長期成長動能，主要來自汰舊換新，占比逾 70%，以及來自廉價航空的需求。

在各大航空公司不斷擴張需求下，波音預測，東北亞未來 20 年將再需要 75000 名民航從業人員飛行和保養機隊，其中光是機師就需要 19000 名，空服員也需要再增 34000 名。

蘭迪廷賽斯看好，航空市場未來 20 年仍將呈現穩定成長，每年成長率近 2%，整體來看，透過台灣往來國際間的旅客數量持續成長，加上航空公司機隊汰舊換新需求，預測未來 20 年內東北亞市場共將需要 1420 架新飛機，總價值約 3150 億美元 (約新台幣 9.67 兆元)。

蘭迪廷賽斯也指出，在超過 1400 架的新機需求下，有超過 40% 將是效能更為優越和燃油效率更高的廣體飛機，例如波音的 787-10 夢想飛機與 777。

另一方面，推升東北亞市場的另一個原因是法規鬆綁和開放天空，可看到台灣航空業者如長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 等業者，過去幾年內也持續更新其廣體客機機隊。