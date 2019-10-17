台灣iAuto團隊杜拜參賽奪亞軍 自駕系統將結合台灣大5G

台灣 iAuto 團隊前往杜拜參加全球自駕運輸挑戰賽，在新創組 (start-up) 的競賽中脫穎而出，勇奪第二名佳績。iAuto 團隊研發的自駕系統採模組化設計，整合了工研院來自經濟部的 V2X 車聯網技術，未來將結合台灣大 (3045-TW) 的 5G 通訊技術支援，杜拜官方代表團已表達出濃厚的合作意願。

「2018-2019 杜拜全球自駕運輸挑戰賽」競爭激烈，共 60 多隊報名參加 4 個類組比賽，總獎金超過 500 萬美元，台灣 iAuto 團隊成員來自台大、明志科大、艾歐圖科技公司、台塑汽車貨運及工研院，是唯一入圍的東亞國家團隊，技術特色包含 AI 平台與後台監控系統，且採用創新的系統功能互補式冗餘設計，可大幅降低系統硬體成本和提高整體自駕車的性能及可靠度。

工研院表示，這套自動駕駛系統採模組化設計整合了來自經濟部技術處科專成果的 V2X 車聯網技術，未來也將結合台灣大哥大的 5G 通訊技術支援，可安裝於不同種類的車輛上，並在不破壞車輛原始結構與安全性的前提下，達成半 / 全自動駕駛功能，也可在必要時回復人工駕駛模式。

這項技術對於實現杜拜當局所規劃的目標－2030 年全國路面運輸 25% 為無人駕駛，具有最高的經濟效益與可行性。因此，杜拜官方代表團對於台灣 iAuto 團隊所開發的自動駕駛系統商品化，表達出相當濃厚的合作意願。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，這是學術及研究單位的資源強強結合，成為新創公司強力的後援。工研院在經濟部技術處支持下，針對自駕車開發一系列自主創新技術，同時也整合 10 餘家業者組成「自駕感知次系統產業合作夥伴計畫」推動自駕車應用。

工研院表示，本次協助艾歐圖科技公司參與競賽的實際自駕車展示，包括自動跟車技術、DSRC 短距車間通訊、iRoadSafe 車聯網技術等 3 項自主開發的技術，成功展現車與路、車、人之間的溝通，提供更安全的行車環境。