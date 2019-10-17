嬌生願支付40億美元和解逾2000宗鴉片類藥物訴訟案

據知情人士透露，嬌生公司 (Johnson & Johnson) (JNJ-US) 已提出建議，願支付約 40 億美元來和解美國所有指控鴉片類藥物成癮流行的訴訟。

《Barrons》報導，若和解成立，將可解決美國州政府和其他地方政府合計約 2000 多件訴訟，這些訴訟指控嬌生公司的 Duragesic 和 Nucynta 等止痛藥行銷方式助長了鴉片類藥物危機。嬌生雖於 2015 年將 Nucynta 的美國專賣權賣給另一家公司，但訴訟指稱嬌生仍可因濫用鴉片類藥物而被判罪，因為於 2016 年完成出售的這個藥物部門，為其他鴉片類藥物製造商提供主要成分。

《彭博》週二 (15 日) 報導了嬌生提出和解的金額。《華爾街日報》同日報導，三大主要藥物經銷商正在商討支付 180 億美元以和解鴉片類藥物訴訟，嬌生公司也參與了討論，並將提出額外的和解金額。

知情人士表示，Teva Pharmaceutical Industries Inc. (TEVA-US) 也正透過提供免費藥物來和解針對鴉片類藥物的訴訟。

40 億美元的和解方案可能會讓嬌生投資人滿意，因為分析師之前預計該公司可能要支付更多賠款。富國銀行 (Wells Fargo) 估計，鴉片類藥物的訴訟可能會讓該公司付出 50 億至 100 億美元的賠償。華爾街對訴訟成本的擔憂壓抑了嬌生股價的表現。

俄克拉荷馬州的一名法官於 5 月開始審理相關案件後，於 8 月命令嬌生公司為其在該州鴉片類藥物危機中的角色而支付 5.72 億美元。這位法官週二表示，他的估算金額是錯誤的，賠償金高估了 1 億多美元，他說這將在最終法院命令中修正。

嬌生公司在 8 月表示將對判決提出上訴，因法官的結論無視該公司對聯邦和州法律的配合。

嬌生公司最近還同意以 2040 萬美元和解由俄亥俄州兩個縣提起的鴉片類藥物訴訟，從而避免了原訂下週展開的審判。

嬌生財務長 Joseph Wolk 在週二的電話會議上告訴分析師，該公司上季財報業績顯示，該公司願意接受類似在俄亥俄州鴉片類藥物訴訟的和解方式。