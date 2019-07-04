〈三星再拚折疊商機〉Galaxy Fold將再出發 已規劃上市時程

據外媒報導，三星電子經過 2 個多月後，重新設計好折疊手機 Galaxy Fold，並解決螢幕閃爍破裂等問題，市場解讀，雖不太可能於在 8 月與 Galaxy Note 10 同步上市，但三星內部已在規劃具體上市時程。

不過，競爭對手華為同樣延後 Mate X 折疊手機上市計劃，今日更傳蘋果 (AAPL-US) 將打造新款可折疊 iPad。

三星首款折疊手機 Galaxy Fold 原訂今年 4 月 26 日上市，卻因為出現嚴重螢幕災情，加上不少試用者撕下外層薄膜，造成螢幕受損，讓三星數度推遲上市時間，據悉，三星已重新設計折疊手機保護膜，將涵蓋至整個螢幕包含邊框，並減少中間接縫設計，目的是讓消費者不會再輕易將保護膜撕扯下來。

針對折疊手機 Galaxy Fold 上市前爆發螢幕受損、零件脫落問題，三星執行長 DJ Koh 日前公開承認，產品未準備好就推出，導致相關問題發生，正在進行大量測試，將在適當時機發布。

折疊手機在全球吹起一波風潮，包含三星、華為相繼宣布投入生產，但隨著 Galaxy Fold 上市前爆發問題，讓三星延後發表日期，華為也為避免同樣錯誤發生，延後發布日期，目前 2 家公司都未公布正式的重新發售日期。

今 (4) 日也傳蘋果正積極打造新款可折疊 iPad 平板，以對抗微軟的雙螢幕 Surface，市場看好若蘋果推出折疊 iPad，將有助於帶動相關台廠供應鏈成長動能，折疊 iPad 據傳最快明年推出，不過蘋果、供應鏈並未證實。