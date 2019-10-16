外資連3買期貨同步偏多 本周以來天天加碼台積電跟鴻海

台股今日上漲 51.03 點或 0.46%、收 11162.83 點，續創今年新高，成交金額 1480.47 億元，三大法人買超 60.79 億元，僅自營商賣超，其中外資連 3 買，單日買超 93.29 億元，期貨也同步偏多，台積電以及鴻海本周以來更獲外資天天加碼。

三大法人今日買超台股 60.79 億元，外資買超 93.29 億元、投信買超 1 億元、自營商賣超 33.52 億元；台指期方面，外資淨多單增加 2426 口，來到 5.5 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名群創 3.76 萬張、第 2 名新光金 1.62 萬張、第 3 名鴻海 1.5 萬張、第 4 名中信金 1.13 萬張、第 5 名緯創 9832 張、第 6 名長榮 8461 張、第 7 名元大台灣 50 反 1 8266 張、第 8 名華新 6847 張、第 9 名台積電 6835 張、第 10 名國泰金 6629 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名元大 S&P 石油正 2 2.12 萬張、第 2 名富邦 VIX 1.7 萬張、第 3 名元大滬深 300 正 2 8813 張、第 4 名燿華 5903 張、第 5 名仁寶 5041、第 6 名元大 S&P 石油 3516 張、第 7 名統一 3480 張、第 8 名正崴 2706 張、第 9 名晶電 2199 張、第 10 名南電 2008 張。

投信買超逾千張的個股方面，欣興 4057 張、京元電子 1663 張、華通 1125 張、景碩 1091 張；投信賣超逾千張的則有台燿 2755 張、聯茂 2302 張、技嘉 1118 張、南亞科 1064 張、宏捷科 1010 張。

法人分析，台股雖然偏多格局不變，但連假後連 3 天上漲，漲點已超過 270 點，來到歷史相對高點，短線須慎防獲利了結及拉回賣壓，至於中長期來看，能否突破近年新高 11270 點，則得關注台積電法說及後續走勢。