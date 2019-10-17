

◆盤勢分析

1. 因經濟數據表現不佳，抵銷來自財報的利多，周三晚間美股四大指數開平後震盪下跌，收盤漲跌幅介於 - 1.47%~0.08%。其中，指標股漲多跌少，僅有高通、AMD 維持小漲，APPLE、Intel、TSMC(台積電 ADR) 小幅下跌，NVIDIA、美光跌幅超過 1%。

2. 周三加權早盤跳空開高，再創波段新高 11,180 點，但因 2330 台積電開高走低與部分小型股獲利了結賣壓湧現，指數一度回測平盤附近，尾盤在期貨結算與 2330 台積電轉強拉抬下，終場收在 11,162.83 點，上漲 51.03 點，漲幅 0.46%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數續創新高，但尾盤漲勢收斂收小黑十字線。

(2) 量能：成交量能持續擴增至 1466.59 億元，呈現價漲量增。

(3) 技術指標：技術指標日 KD 黃金交叉向上，MACD 柱狀體零軸之上攀升。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 60.79 億元，外資 + 93.31 億元、投信 + 1.00 億元、自營商 - 33.52 億元。

4.OTC 指數開高後走低，主要指表股 6488 環球晶、8086 宏捷科表現不佳，收盤下跌 0.21% 呈現長黑 K 棒。目前短線的支撐為 140 點，上方壓力為 143.5 點。

5. 太陽能：台股續創波段高，太陽能因基本面與股價基期低，近期股價開始補漲，相關網版印刷 6538 倉和與 3691 碩禾領漲，6244 茂迪、3576 聯合再生、4934 太極收盤漲幅超過 3%。

6. 資產、橡膠：近期新台幣強升，市場關注內需資產類股，1722 台肥、2101 南港、2102 泰豐、2105 正新股價再創波段高點。此外，2504 國產出售福建水泥廠、2206 三陽處分內湖土地獲利均於 3Q19 入帳，股價量出上漲。

7. 金融股：周三指數一度震盪走低，金控股 2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金發揮穩盤作用，力撐指數。

8. 操作建議：目前台股呈現價量齊揚，預期在 5 日線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。關注的焦點為 2330 台積電周四 (17 日) 法說。

9. 台積電法說前夕 美系外資喊進目標價 320 元：晶圓代工廠 2330 台積電將於 17 日舉行法人說明會，美系外資搶先發布研究報告，分析表示第 3 季營收優於市場預估值約 3%，第 4 季營收可望季增 7% 至 9%，動能來自蘋果處理器強勁需求、超微（AMD）7 奈米處理器放量帶動高效能運算需求，以及華為 5G 基地台和智慧型手機晶片需求。重申加碼評等和目標價 320 元，周三盤中 ADR 再創歷史新高。

10. 華擎第 4 季營運可望維持高檔 明年優於今年：3515 華擎 2019 年第 3 季營收創單季新高，季增 50%，主要是主機板與伺服器等都有新品推出，推升營收成長。獲利方面，因為營收規模放大，第 3 季營業利益與淨利都相對樂觀。對 2019 年第 4 季看法，資料中心、白牌伺服器與主機板維持在高檔。2020 年第 1 季則要看英特爾供應狀況，由於英特爾 14 奈米製程延後一季，對明年第 1 季是審慎樂觀。

11. 購物季來臨 蘋概股本季業績爆發：摩根士丹利看好蘋果 iPhone、iPad 與筆電等三大產品出貨動能，更大幅上修市場最關注的第 3、4 季 iPhone 出貨預測，尤以第 4 季 iPhone 新舊機種總出貨量上修數較大，提高到 7,100 萬支，比第 3 季大增 45%，年增 1%。市場看好，有利 2330 台積電、2317 鴻海、2474 可成等蘋概股業績。

12.12.Google 新品亮相 廣達大贏家：Google 年度硬體發表會登場，發表多款新品包括 Chrome 筆電、智慧音箱、高階智慧型手機、Wifi 路由器、TWS 藍牙耳機等，2382 廣達可說是 Google 硬體新品的供應鏈大贏家，包括筆電、智慧音箱、耳機都由廣達操刀，2317 鴻海則負責組裝手機，並與 2382 廣達分食智慧音箱代工訂單。

