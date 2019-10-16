【日盛投顧】指數緩步攻堅

◆盤勢分析

1. 周二美股四大指數走高，帶動周三亞洲續揚。加權早盤跳空開高，再創波段新高 11,180 點，但因 2330 台積電開高走低與部分小型股獲利了結賣壓湧現，指數一度回測平盤附近，尾盤在期貨結算與 2330 台積電拉抬下，終場收在 11,162.83 點，上漲 51.03 點，漲幅 0.46%。

2. 加權指數技術面與籌碼面

(1) 均線：指數續創新高，但尾盤漲勢收斂收小黑十字線。

(2) 量能：成交量能持續擴增至 1466.59 億元，呈現價漲量增。

(3) 技術指標：技術指標日 KD 黃金交叉向上，MACD 柱狀體零軸之上攀升。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 60.79 億元，外資 + 93.31 億元、投信 + 1.00 億元、自營商 - 33.52 億元。

3.OTC 指數開高後走低，主要權值股 6488 環球晶、8086 宏捷科表現不佳，收盤下跌 0.21% 呈現長黑 K 棒。目前短線的支撐為 140 點，上方壓力為 143.5 點。

資金轉向資產與金融

1. 太陽能：台股續創波段高，太陽能因基本面與股價基期低，近期股價開始補漲，相關網版印刷 6538 倉和與 3691 碩禾領漲，6244 茂迪、3576 聯合再生、4934 太極收盤漲幅超過 3%。

2. 資產、橡膠：近期新台幣強升，市場關注內需資產類股，1722 台肥、2101 南港、2102 泰豐、2105 正新股價再創波段高點。此外，2504 國產出售福建水泥廠、2206 三陽處分內湖土地獲利均於 3Q19 入帳，股價量出上漲。

3. 金融股：周三指數一度震盪走低，金控股 2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金發揮穩盤作用，力撐指數。

4. 操作建議：目前台股呈現價量齊揚，預期在 5 日線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。未來關注的焦點為 2330 台積電周四 (17 日) 法說。