中國房市調控緊縮 建商囤貨過冬

中國房市調控不放鬆，8 月以來，中國中央及地方政府針對房地產金融領域調控已逾 20 次，無論是監管領域還是整治力道均持續升級。不光如此，連中國人行在考量貨幣政策時，也表達控管房市的意圖。在「房住不炒」的架構下，下半年中國房市將籠罩在低氣壓之中。

此外，中國銀保監會，持續對房地產金融將進行全方位監管，管控房市金流的水龍頭，防止房地產產業佔用過多貸款資源是未來一段時間的監管重點。

中國國家金融與發展實驗室表示，中國房地產金融調控主要從三個方面實施，一是緊縮銀行貸款進入房地產市場，例如提高房地產開發貸款的條件，減少貸款額度。

第二是緊縮資金借助信託等管道進入房地產項目。最後則是緊縮個人住宅抵押貸款條件、額度，提高貸款利率，並嚴控個人消費貸款、信用卡資金違法流入房地產市場。此外，還可能嚴格監管房地產企業發行債券。

而在一波波的調控之下，建商面臨金九銀十的房地產傳統銷售旺季，也開始保守因應，且意外的是，有部份建商不打算降價促銷，「囤貨」過冬的意圖明顯。

資料來源: wind

中原地產指出，自 2017 年以來，大部分熱門城市房市已經全面限價，整體來看房地產市場已沒有淡旺季之分，過去金九銀十的現象正在消退。

而針對房價打折的時間，多位業內人士預判，今年金九銀十遭遇冷風，建商在一線城市打折力道很小，促銷時間可能會延後到年底才會比較明顯，主要在那期間建商普遍面臨財報衝刺壓力。

此外，面對巨大的庫存壓力，多數建商在金九銀十卻不進行促銷，這主要和前 8 月主要龍頭地產商銷售景氣有關。

從前 8 個月銷售數據看，大多數建商呈現淡季不淡。龍頭建商雖銷售成長幅度減緩，但以絕對數字來看，成長仍相對強勁。因此，建商很可能在年底時段判斷自身財務情況，再決定是否大力促銷。

