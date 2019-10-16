蘋果通過新專利：再透露進攻VR、AR市場野心

美國專利商標局於近期通過授權蘋果 59 項新專利，其中包含了虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR) 的電子設備專利。

蘋果本次獲得的專利應用，除了涉及蘋果 iOS 的「 Measuring」應用程式以外，還包括如何在 AR 空間中精確測量房間內家具的佈置。

蘋果在專利申請上說明，AR 確實能透過提供物理空間的資訊，來協助使用者對物理空間和其中的物體進行測量，但使用 AR 進行測量的方法相當麻煩且效率過低，且在某些情況下，使用 AR 的傳統測量方法在功能上將受到限制，傳統測量方法也相當耗時，且較耗費能源，相當考驗設備的供電能力。

而蘋果強調，蘋果本次申請的專利，將能幫助使用者透過此項發明，減少使用者在使用 VR 與 AR 進行測量時，改善上述這些缺陷和其他問題。

蘋果介紹，本次專利發明涵蓋了優化方法和電腦系統界面，能改善或替代 VR/AR 過去的測量方式，新的優化方法和界面將改善使用者需輸入的資訊量、程度和性質，並創造更有效的界面，同時在設備的供電上，此項專利還可以節省功率並改善電池充電效能。

據蘋果專利申請書透露，該專利能應用的設備包括桌電、筆電、平板電腦、手機，以及個人穿戴設備如智慧型手錶等。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果進一步解釋，在應用上，本次專利除了基本的 AR 測量功能之外，其他功能還包括遊戲、圖像編輯、繪圖、展示、文字處理、電子表格製作、電話、視訊會議、電子郵件、數位影音處理等。

且設備可以用於確定物理對象的分類及結構特徵，例如窗戶、牆壁和地板等，再透過自動分類和標記，令使用者無需輸入多餘資訊，減少使用者手動分類和標記物理對象的需求，提升設備的可操作性，並提供高效的使用者界面。

值得注意的是，蘋果該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。