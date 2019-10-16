〈智慧能源週〉沃旭盼第三階段區塊開發能有彈性 籲綠電價格與國產化間取得平衡

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」今 (16) 日開展，離岸風電開發商沃旭能源 (Ørsted) 表示，第三階段開發時程得待 2026 年後，屆時技術都將與現在有所落差，盼政府區塊開發規則能更有些彈性，並考量前兩階段國產化項目實行上遇到的困難，在綠電價格與國產化間取得平衡。

經濟部能源局原定今年底前，公布第三階段 5GW 區塊開發細節，不過，由於目前對於 5GW 開發量要每年 1GW 釋出、或分前 3 後 2，及國產化檢討、廠商資格審查仍未有共識，公布時程恐延至明年初。

近來也有離岸風電開發商喊話，盼政府能儘早公告第三階段區塊開發細節，沃旭則說，尊重主管機關的想法，詳細內容都需要時間規劃，包括價格考量、國產化項目等，由於第三階段開發時程得到 2026 年後，屆時風機系統、技術進步等，情況都將與現在有所落差，若第三階段政策能有些彈性，也許會比較好。

沃旭建議，在區塊開發規則訂定時，可從過去兩階段所面臨的問題，回頭探討，作為規劃時的參考。舉例來說，國產化項目的實行，在開發階段所遭遇的問題，有些可隨時間解決、有些則無法因時間推進而解決。

再者，沃旭指出，政府想扶植本地供應商，但很多挑戰要著手進行才會知道，並非每家在地供應商的情況，都能如預期發展，且離岸風場工程品質不能妥協，若風場建置完成後，卻在運作時發生問題，其中的責任還是要由開發商來承擔。

沃旭認為，綠電價格與國產化項目要求，如何取得平衡，值得思考，是否每個項目都要列管、或鼓勵大家拿出最好的東西，在在考驗政府的大智慧。

沃旭今年以「加入沃旭，攜手創造綠能未來」為主題，参展 Energy Taiwan，沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，沃旭能源預定 2023 年實現零碳排目標，也在台灣致力創造綠色能源，除參與建造示範風場海洋風電，並積極推動大彰化離岸風場建造工程，需要更多在地人才參與。

沃旭能源以台灣為亞太總部，目前員工人數已突破 80 人，並積極在彰化、台中及高雄大舉招募在地優秀人才，參與大彰化離岸風場建造及運維工作。沃旭在大彰化各離岸風場的運維工作將持續至少 25 年以上，已開始與本地大專院校合作培育在地運維人才，待 2022 年大彰化離岸風場第一階段完工商轉，將可正式成為沃旭在地運維的第一批生力軍。