〈智慧能源週將開展〉德風電商籲政府 盡快公告第三階段區塊開發內容

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」明 (16) 日開展，德國安能集團 (EnBW) 子公司安能亞太也將參展，由於離岸風電工程投資規模龐大，台廠供應鏈均期盼政府能公布 2025 年後的產業規劃，安能亞太呼籲政府，盡快公告第三階段區塊開發時程與內容，以利本土供應鏈發展。

安能亞太總經理韋名凱 (Markus Wild) 表示，安能亞太去年初參與投資彰化離岸風場海鼎計畫，目前已通過環評，總裝置容量將達 2GW(十億瓦)，將是裝置容量最大的風場，已積極針對業務範疇及產能，與本土供應商密切洽談。

不過，韋名凱說，在過程中觀察到，離岸風場第三階段開發時程與內容，對於在地供應商影響甚大。由於離岸風電工程規模相當龐大，有意投入的本土廠商，需投入相當大的資本，台廠皆引頸期盼政府能公布 2025 年後的離岸風電產業規劃，而安能集團相當看好台灣離岸風電發展，也期待在長期、清晰的政策支持下，能與台灣夥伴一起建構台灣離岸風電的未來。

安能亞太認為，2019 年是台灣離岸風電發展重要里程碑，台灣在目前離岸風力發電成長期，應持續推動產業發展，期待政府於凝聚各界共識後，盡早正式公告第三階段區塊開發推動機制，提出清晰的規劃藍圖，才能持續穩定的發展再生能源，並真正建立在地供應鏈永續發展。

安能亞太母公司安能集團是歐洲最大的電業集團之一，在德國擁有 5 座離岸風場、超過 900MW(百萬瓦) 裝置容量的開發與運維經驗，並於 2018 年跨足台灣風電市場，今年 3 月在台灣正式成立亞太營運中心、子公司「安能亞太」。

海鼎風場為安能亞太與麥格理資本、上緯投控 (3708-TW) 共同開發的離岸風場，總投資額超過新台幣 2000 億元，不過，在第二階段遴選失利，得待第三階段區塊開發機制出爐，才可望持續推動風場開發。