公平會設專區監督高通投資台灣 今年可望帶動網通產值近4500億元

公平會與美商高通 (QCOM-US) 去年針對 234 億元天價罰鍰達成和解，外界關注 5 年期共約 210 億元投資台灣產業方案的落實。公平會今 (16) 日表示，已在官網成立專區，將定期揭露高通各項計畫的推展進度。經濟部則表示，預估高通今年將帶動網通產業產值將近 4500 億元。

立法院經濟委員會今日邀請公平會及經濟部，針對美商高通公司之行為承諾及產業方案執行情形，進行報告並備質詢。

經濟部報告指出，高通是台灣資通訊及半導體產業不可或缺的合作夥伴，根據資策會產業情報研究所（MIC）統計，高通去年下單台灣半導體與封測產業約 791 億元，帶動網通產業產值約 4513 億元，預估今年將達 4467 億元，其中，台灣半導體與封測產業約 1088 億元。

公平會主委黃美瑛表示，已與經濟部、科技部成立跨部會工作小組，落實監督高通 5 年期投資台灣產業方案，另外，也在公平會網站上開設美商高通公司訴訟和解案相關資料專區，定期揭露各項計畫的推展進度。

公平會表示，台灣產業方案主要分為四大項，包括成立台灣營運與製造工程暨測試中心、5G 技術與產品開發、協助台灣 OEM 廠商拓展全球市場及開發新興產品、在台灣進行研發新創及生態系發展。

高通今年 6 月底在竹科舉行大樓興建動土典禮，台灣營運與製造工程暨測試中心、5G 測試實驗室、多媒體研發中心及行動人工智慧創新中心將進駐，目前已公告超過 250 個人才職缺，並聘僱 135 人。

另外，高通已進行 5G 模組先期認證支援，與台灣行動通訊營運商進行 5G 測試網路兼容性測試，及辦理 5G 教育訓練。

公平會指出，高通已開始提供台廠有關鏡頭、顯示器、記憶體、電力、效能、散熱及先期認證實驗室服務，台廠也陸續在全球推出相關產品。