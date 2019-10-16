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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月15日 交易日  
  
停止融資  融資分配  停止融券            融券分配    股價波動  降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                    過    劇  融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世      晟楠      B富邦美債1-3                    大學光              新昕纖    合世      宜特
易威      大略-KY   B富邦美債7-10                   凱柏實業            韋僑      杏昌      宏捷科
天良      寬魚國際  富邦美債20年                    和進                久陽      進階
南璋      太普高    B元大美債7-10                   建榮                東林      強生
勝昱                B元大美債1-3                    凱鈺                欣厚-KY   東生華
萬國通              群益15年IG電信債                通泰                友銓      其祥-KY
飛寶企業            群益15年IG科技債                凱崴                倉和      德麥
精確                群益10年IG金融債                系微                三圓      中華食
宏易                國泰投資級公司債                旺玖                雙喜      世坤
唐鋒                國泰5Y+新興債                   常珵                力泰      泰茂
聯光通              國泰1-5Y高收債                  歐買尬              理銘      精確
通訊-KY             富邦全球投等債                                      亞都      崇友
榮群                富邦全球高收債                                      老爺知    至興
新零售              國泰中國政金債5+                                    東凌-KY   大詠城
恩得利              富邦中政債0-1                                       邁達康    萬在
李洲                富邦A級公司債                                       綠河-KY   健椿
凱柏實業            FH中國政策債                                        欣泰      百德
元炬                凱基中國債3-10                                                唐鋒
及成                凱基新興債10+                                                 大恭
和進                凱基科技債10+                                                 永純
耀勝                群益AAA-AA公司債                                              致振
倚強股份            群益15年EM主權債                                              康聯訊
錦明                FH能源債                                                      威潤
鑫創                FH製藥債                                                      唐榮
宇環                FH新興企業債                                                  世鎧
廣寰科              國泰A級公司債                                                 晉椿
點晶                FH20年美債                                                    久陽
斐成                FH中國信用債                                                  強新
泰谷                凱基AAA至A公司債                                              松和
典範                凱基金融債20+                                                 新零售
益通                B凱基美債25+                                                  力新
振維                國泰A級金融債                                                 謚源
迎輝                國泰A級公用債                                                 李洲
重鵬                富邦中國投等債                                                元炬
研勤                富邦金融投等債                                                港建
欣厚-KY             元大10年IG銀行債                                              及成
兆遠                FH公司債A3                                                    新洲
寶得利              FH次順位IG金融債                                              耀勝
太欣                FH美元信用債1-5Y                                              倚強股份
系統電              群益A級公司債                                                 至寶電
天剛                群益AAA-A醫療債                                               宇環
世紀                中信美國公債20年                                              點晶
華容                中信中國債7-10                                                雙鴻
建榮                中信中國美元IG債                                              幸康
立衛                B新光美債1-3                                                  泰谷
天揚                B新光美債20+                                                  熱映
鈺創                第一金美債20+                                                 哲固
佳總                第一金金融債 10+                                              力致
合正                第一金科技債 10+                                              矽瑪
金利                永豐10年A公司債                                               重鵬
寶聯通              永豐15年金融債                                                泓格
凱鈺                永豐7-10年中國債                                              東林
德宏                B凱基IG精選15+                                                精聯
合邦                台新美元銀行債                                                欣厚-KY
萬旭                台新中國政策債                                                湯石照明
久正                新光15年IG金融債                                              智晶
上揚                富邦新興投等債                                                數字
全譜                富邦歐洲銀行債                                                世紀
易通展              中信新興亞洲債                                                友銓
茂迪                中信EM主權債0-5                                               立衛
元隆                統一美債10年Aa-A                                              合正
沛亨                永豐1-3年美公債                                               慕康生醫
凱碩                永豐美國500大                                                 合邦
全達                合世                                                          亞元
奧斯特              易威                                                          訊達
保銳                天良                                                          欣技
越峰                南璋                                                          亞通
商丞                勝昱                                                          上揚
英格爾              萬國通                                                        旺玖
士開                飛寶企業                                                      元隆
昇益                精確                                                          廣錠
志嘉                金雨                                                          光菱
富裔                宏易                                                          奧斯特
富驛-KY             唐鋒                                                          宏捷科
劍湖山              聯光通                                                        保銳
德記                通訊-KY                                                       森田
泰偉                榮群                                                          鑫龍騰
華義                新零售                                                        三圓
昇華                恩得利                                                        力泰
得利影              李洲                                                          理銘
鼎創達              凱柏實業                                                      富裔
台境                元炬                                                          安心
愛地雅              及成                                                          漢來美食
邦泰                和進                                                          富驛-KY
                    耀勝                                                          易飛網
                    倚強股份                                                      亞都
                    錦明                                                          老爺知
                    鑫創                                                          滿心
                    宇環                                                          東凌-KY
                    廣寰科                                                        紅馬-KY
                    點晶                                                          德記
                    斐成                                                          全家
                    泰谷                                                          詩肯
                    典範                                                          弘帆
                    益通                                                          邁達康
                    振維                                                          大展證
                    迎輝                                                          誠品生活
                    重鵬                                                          泰偉
                    研勤                                                          華義
                    欣厚-KY                                                       大宇資
                    兆遠                                                          得利影
                    寶得利                                                        時報
                    太欣                                                          旭然
                    系統電                                                        鼎創達
                    天剛                                                          朋億
                    世紀                                                          崑鼎
                    華容                                                          益張
                    建榮                                                          白紗科
                    立衛                                                          捷必勝-KY
                    天揚                                                          旭源
                    鈺創                                                          紅木-KY
                    佳總                                                          鉅邁
                    合正                                                          綠電
                    金利                                                          綠河-KY
                    寶聯通                                                        花王
                    凱鈺                                                          欣雄
                    德宏                                                          欣泰
                    新華                                                          富堡
                    合邦                                                          大汽電
                    萬旭                                                          合騏
                    久正
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