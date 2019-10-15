能源盤後—中國想再談談 引發能源需求擔憂 原油下挫2%

週一 (14 日) 交易，原油期貨價格下跌約 2%，吐回上週多數上漲價格，係因報導稱中國要求與美國簽署川普上週五宣布的「第一階段貿易協議」之前，再進行更多談話。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「貿易樂觀情緒推升原油價格經過了週末後，由於對需求的擔憂持續存在，期貨價格又轉跌了。」

Fraser 認為，週一原油期貨價格走跌係因「最近幾週原油需求預期遭數次高調下修，其中包括 IEA 和 OPEC 的石油市場報告。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.11 美元或 2%，收每桶 53.59 美元。上週 WTI 最前月契約上漲 3.6%，並在上週五登上 2 週高點。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.16 美元或 1.9%，收每桶 59.35 美元，根據道瓊市場數據，Brent 最前月契約上週上漲 3.7%。

在地緣政治方面，上週伊朗油輪「Sabity」遭自沙烏地阿拉伯 Jeddah 港發射的導彈擊中，沙國已經否認涉及其中，Fraser 指出，「伊朗自家媒體報導的說法相互矛盾，先是將矛頭指向沙烏地阿拉伯，接著又撤回指控。」

路透社週一報導，伊朗總統 Hassan Rouhani 稱該油輪遭至少 2 枚火箭擊中，且該事件有錄影記錄。

Fraser 提到，「沙國未來幾週的產量預計返回接近正常水平，亦即自 9 月中旬其重要石油加工設施遭襲事件中復原，重建該事件損失的產能。由於任何流量和出口的中斷事件都確定是短期現象，市場不太願意在目前的價格基準上放置任何有意義的風險溢價。」

儘管如此，中東局勢依舊相當緊張，敘利亞境內美軍遭到土耳其砲擊後，川普下令撤軍，週一他誓言制裁土耳其，「很快」就會發布制裁土耳其官員的命令，並將土耳其鋼材的關稅提高至 50％，且立即中止與土耳其的貿易談判。

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