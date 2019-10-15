〈財報〉處方藥、醫療設備銷售雙引擎 嬌生財報優於預期

嬌生 (Johnson&Johnson) 週二 (15 日) 公布第三季財報數據，在癌症藥物及其他處方藥銷售增長下，本季營收與獲利雙雙優於預期，嬌生並宣布上調全年銷售與獲利展望。

週二 (15 日) 嬌生 (JNJ-US) 美股盤前上漲 2.01% 報 133.35 美元。

嬌生盤前股價上漲 2.01% (圖：Google)

第三季財報關鍵數據：

營收為 207 億美元，年增 1.9%，優於分析師預期 200.7 億美元

每股 EPS 年增 25.7%，至 1.81 美元；調整後每股 EPS 為 2.12 美元，優於華爾街預期的 2.01 美元

藥物收入達 108.8 億美元，年增 6.4%，優於預期 104.1 億美元

醫療設備收入為 63.8 億美元，年增 5.3%；消費用品收入 34.7 億美元，年增 1.3%

圖：嬌生官網

以藥物別來看，嬌生的類風濕關節炎藥物 Remicade 銷售額年減 24％、多發性骨髓瘤藥物 Darzalex 的銷售額年增 53.5％至 7.65 億美元、癌症藥物 Imbruvica 銷售額年增 30.6％至 9.21 億美元、乾癬藥物 Stelara 銷售額年增 29.6％，約達 17 億美元。

嬌生執行長 Alex Gorsky 於聲明中表示，受惠藥物與醫療設備業務的基礎增長，以及消費者業務的持續推動下，故第三季業績表現依舊強勁。

然而，嬌生旗下 Aveeno 等受歡迎的護膚品牌目前正面臨眾多訴訟，其中一項訴訟指出，該公司嬰兒爽身粉產品內含致癌原料，恐助長美國鴉片類藥物氾濫。

今年 8 月，俄克拉荷馬州法官裁定嬌生向美國支付 5.72 億美元，要求製藥商向引起美國藥物氾濫問題進行賠償。

嬌生財務長 Joseph Wolk 週二表示，該公司願意接受合理的和解方案，解決來自全國各地數百起鴉片類藥物訴訟，同時補充說明，該集團止痛藥市佔率僅佔不到 1％。

該公司並未於第三季財報中揭露訴訟費用。