健和興前3季純益年減6% EPS 2.09元 明年重返成長

連接器端子業者健和興 (3003-TW) 今 (15) 日公告第 3 季稅後純益 1.18 億元，季增 4%、年減 6.3%，每股純益 0.75 元；累計前 3 季稅後純益 3.31 億元，年減 5.9%，每股純益 2.09 元。

法人估，健和興為中國基地台廠商的主要連接器供應商，隨著中國 5G 基地台建設加速放量，預計第 4 季營收可持續向上，重返 9 億元，全年營收上看 35 億元。

近期原料銅價回落修正，基地台、電動車等連接器毛利率較佳，出貨比重提升，有助健和興毛利率、獲利持續改善，明年在 5G 基地台與電動車需求持續升溫下，營運將重返成長。

健和興第 3 季營收 8.83 億元，季增 4.5%、年減 5.6%，營業利益 1.46 億元，季增 14.3%、年減 17.5%；營益率 16.49%，季增 1.41 個百分點、年減 2.36 個百分點；稅後純益 1.18 億元，季增 4%、年減 6.3%，每股純益 0.75 元。

健和興前 3 季營收 25.68 億元，年減 1.9%、營業利益 4.09 億元，年減 18%、營益率 15.91%，年減 3.14 個百分點，稅後純益 3.31 億元，年減 5.9%，每股純益 2.09 元。