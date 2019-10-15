LeBron批評莫雷：發推文前可能被誤導 應多考慮

做為 NBA 現役球員中的頂級巨星，LeBron James 週二 (14 日) 針對火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey) 推特事件，首度公開發表談話，他批評這名高層沒有取得足夠的資訊，就發布有爭議的言論。

由於莫雷在推特上發表了支持香港的言論，造成中國官方與許多球迷的抵制，眾多中國贊助商宣布停止合作，官媒表態停播，打擊了 NBA 在此約 30 年拓展的成果。另一方面，美國人指責聯盟過於軟弱，自行限制言論。

LeBron 在與勇士隊季前賽開始前受訪，他雖然肯定個人自由發聲的權利，但他認為，在發表言論時，就應考慮發言的後果。LeBron 說，他並不想爭論莫雷的言論部份，但他認為，莫雷是在沒有充分認知的情況下就發聲，使得許多人受到傷害，不僅僅是經濟上的。

LeBron 表示，莫雷或者是被誤導了，或者是對情況不完全明白就發聲。他說，有時候社群媒體並不總能正確地表達對事物的看法，人們應該謹慎處理自己的推文。

相較於 LeBron，一些通常願意針對對外表態的人，如勇士隊總教練 Steve Kerr 及球員 Stephen Curry，則拒絕對此事表達明確立場。LeBron 的發言在中國獲得歡迎，但在美國遭嚴厲批評。

實際上，LeBron 對球員們近來常因針對此事被要求發言，也表達不滿。他表示，政治事務原本就敏感，媒體應讓球員去就自身熟悉的問題發聲，而不是去對不完全了解的情況表態。

談到 NBA 總裁蕭華 (Adam Silver) 的應對方式，LeBron 認為，蕭華通常願意聽取各方意見，特別是此事對他來說也難以處理，他只是努力撲滅一場並非由他引發的火災。

訪談中，LeBron 並未隱藏他對中國的好感，他表示，就他個人來說，人們很歡迎他，而他也非常樂意為了把人們團結起來，以及推廣籃球前去中國，又或者是印度、非洲等全球各地。