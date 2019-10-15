材料- KY擴產效益顯 下半年毛利率仍可守穩3字頭

材料 - KY(4763-TW) 擴產持續顯現效益，9 月營收 1.89 億元創 21 個月新高，第 3 季營收 5.62 億元也改寫次高，初估第 3 季在經濟規模發揮下，可克服原物料上漲壓力，法人估毛利率仍可維持 3 成歷史高檔水位。

材料 - KY 今年前 9 月營收 15.69 億元，年增 23.29%；第 3 季在本業亮麗表現下，每股純益可望達 2 元，而市場需求穩定擴張，第 4 季也將持平第 3 季，代表第 2 季起營收都將在歷史高檔水位。

材料 - KY 上半年營收 10.07 億元，稅後純益 1.26 億元，年增 14.09%，每股純益達 2.74 元。

材料 - KY 主要生產醋酸纖維素及絲束，絲束主要銷售地區為南美、北非 、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國，為因應前幾大絲束客戶需求，材料 - KY 積極與客戶共同開發目前成長性極高的加熱不燃燒菸 (IQOS)，此產品商機在採用絲束濾嘴增加安全性，與目前在美國引爆致病疑慮的菸油電子菸非同類別產品。

材料 - KY 第 2 季營收 5.5 億元，第 3 季營收 5.62 億元，改寫歷史次高，在市場需求穩定擴張下，第 4 季預估訂單也有第 3 季水準，材料 - KY 的擴充產能效益。