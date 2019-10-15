開發金法說市場聚焦兩大重點 併購時程受矚目

開發金 (2883-TW) 明 (16) 日即將召開法說會，為金控法說會打頭陣，由於辜仲瑩回鍋接任開發金旗下中華開發資本董事長，預期法人將聚焦兩大重點，包含營運策略，以及開發金 100% 併購中壽 (2823-TW) 的時間表。

辜仲瑩曾於 2004 年至 2009 年期間擔任開發金控總經理及中華開發工業銀行 (中華開發資本前身) 董事長，10 月初時，開發金宣布，辜仲瑩回鍋接任開發金旗下中華開發資本董事長，未來將領軍中華開發資本挖掘大中華區生技獨角獸，是否還有其他營運策略，將是聚焦重點。

此外，雖然辜仲瑩未重回開發金董事會，但是據開發金最新資料顯示，辜仲瑩擔任董事長的景匯投資，持股開發金達 1.2%，若再加上與其相關的興文、景冠投資分別持股 4.34%、2.79%，等於辜仲瑩持股開發金約達 8.33%。

2020 年底前是開發金完成 100% 收購中壽 的表定年限，如今距離期限剩一年多，不過，今年 4 月底法說會後，法人圈就盛傳，開發金的併購時程因為 IFRS 17 將上路影響，恐有變數

開發金是於 2017 年 9 月收購 25% 中壽，以每股 35 元收購 8.8 億股，當時就花了龐大的金額，由於尚須收購 65% 股份，換算市值甚高，因此需要時間準備，據了解，要以分批或一次併購尚未決定。