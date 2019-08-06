材料-KY擴產效益顯 Q2毛利率30%創高 上半年EPS 2.74元

材料 - KY(4763-TW) 第 2 季擴產效益顯現，毛利率擴張到 30.84% ，改寫歷史新高，稅後純益 5622 萬元，年增 66.09%，每股純益 1.22 元，材料 - KY 最新財報顯示，上半年稅後純益 1.26 億元，年增 14.09%，每股純益達 2.74 元。

材料 - KY 本業因產能擴張而挹注獲利，但第 2 季因認列 CB 評價損失 3615 萬元，影響每股純益 0.79 元，排除 CB 評價損失影響，歸屬母公司稅後純益為 9237 萬元，每股純益 2.01 元。

公司指出，這項金融評價損失僅影響業外損益，且隨股價波動有所增減，並無實際現金流出，也不影響公司未來配息能力。

材料 - KY 主要生產醋酸纖維素及絲束，公司絲束主要銷售地區為南美、北非 、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國地區，不是美國市場，隨著美中貿易戰戰火愈演愈烈，材料 - KY 是受惠股，業績更加火熱。

為因應前幾大絲束客戶需求，材料 - KY 積極與客戶共同開發目前成長性極高的加熱不燃燒烟 (IQOS 電子烟)，不斷開發未來高成長利基商品，為因應全球限塑趨勢，並擴大醋酸纖維素的市場應用端，計劃開發 CA(醋酸纖維素薄膜)，主要應用在食品包裝和鋰電隔膜，為下一階段的歐盟可降解的消費品包裝要求做準備。

材料 - KY 第 2 季營收 5.5 億元，創歷史次高，7 月營收 1.87 億元，月增 1.51%，年增率 38.57%，累計前 7 月營收為 11.94 億元，年增率為 21.38%。