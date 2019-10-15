旺季效應發威 淘帝10、11月營收可望再衝高

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 9 月合併營收創單月新高，比起去年雙 11 最熱月份表現還好，淘帝財務長王冠華指出，9 月是代理商訂購冬裝旺季開始，樂觀看待 10 月、11 月也將維持此高水準。

業績利多也帶動淘帝今日盤中股價重回百元俱樂部，最高來到 103 元，創去年 9 月以來新高。

受中國金九銀十消費旺季，淘帝 9 月合併營收 7.8 億元，月增 58.89%、年增 2.93%，第 3 季合併營收 17.59 億元，年增 6.24%，累計前三季達 48.59 億元，年增 6.56%。

王冠華指出，9 月是冬裝出貨旺季，加上線上和實體店銷售表現熱絡，推升營運表現，展望後市，由於 10 月、11 月仍是冬裝銷售旺季，更有雙 11 大檔蓄勢待發，第 4 季可樂觀看待。

淘帝旗下 TOPBI 品牌在全中國銷售據點已超過 1600 家，王冠華指出，接下來代理商展店策略是「會持續展店，但不快速擴張」，先著重提升門市坪效並提升門市坪數。同時，淘帝會定期督導銷售據點，並協助旗下代理商規畫專業行銷策略。

在電商方面，淘帝線上童裝銷售占總營收比重，已來到 7.44%，有助提升集團於中國童裝市場營運規模，接下來將推出限定電商銷售的第二品牌 Mini Topbi，淘帝看好，雙品牌可達到產品、客群、品牌形象定位等差異化，持續朝三年內電商營收比重達 20% 目標邁進。

另外，淘帝已於 8 月和專業營銷機構上海創創文化達成戰略合作成立「淘帝商學院 」，將借助其新零售營銷的專業搶攻節日商機。