材料-KY5月營收1.89億元創今年新高 年增率達3成

隨著中烟國際在港股 IPO 案得到散戶逾 100 倍的超額認購，其供應商材料 - KY(4763-TW)，也逐漸受到台灣資本市場注目，隨著公司上下游整合完成、業績發酵，加上市場及技術進入門檻的高難度，更突顯其獨特地位，業績也逐步走揚。

材料 - KY 因產能滿載，4 月絲束新增 2 條生產線，5 月營收 1.89 億元，再創今年新高，月增 7%，年增 30.93%，從結構上看，醋酐原料價格持續走跌，醋酐目前持續下探至今年低點 4500 元人民幣左右，反觀產品售價，絲束已開始逐步調漲，在產品漲價，成本下滑的情況下，未來毛利可望走高。

材料 - KY 主要生產醋酸纖維素及絲束，全世界只有幾家大廠供應，屬寡佔產業。絲束主要銷售地區為南美、北非 、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國地區，都不是美國市場。隨著中美貿易戰戰火愈演愈烈，因是中美貿易戰的受惠股，業績更加火熱。

為因應前幾大絲束客戶的需求，材料 - KY 也積極與客戶共同開發目前成長性極高的加熱不燃燒烟 (IQOS 電子烟)，不斷的開發未來的高成長利基商品。為了因應全球限塑的趨勢，並且擴大醋酸纖維素的市場應用端，計劃開發 CA(醋酸纖維素薄膜)，主要應用在食品包裝和鋰電隔膜，為下一階段的歐盟可降解的消費品包裝要求做準備。