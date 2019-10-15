台積電股價頻創高 市值攀至7.63兆元 續寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠美中貿易協商傳佳音，外資頻頻上調目標價，今 (15) 日股價再度跳空開高，盤中再攻上 294.5 元，市值攀升至逾 7.63 兆元，延續昨 (14) 日強勁動能，股價、市值續寫新猷。

台積電受惠 7 奈米製程需求強勁帶動，9 月營收達 1021.7 億元，月減 3.7%，年增 7.6%，續站穩千億元大關；第 3 季受惠蘋果新 iPhone 主晶片出貨動能加溫，加上 5G 需求穩健，營收共達 2930.46 億元，季增 21.6%，年增 12.6%，超越財測高標，改寫去年第 4 季紀錄，再寫單季營收新高。

台積電看好，下半年營收將逐季增溫，研調機構 IC Insights 也預期，在 7 奈米需求強勁帶動下，台積電第 4 季營收可望季增 15%。主要動能除來自蘋果新機上市外，高速運算及非蘋手機晶片需求也穩健向上，且 7 奈米製程營收比重將拉升至 33%，第 4 季美元營收可望突破百億元大關。

由於台積電第 3 季營收大幅優於財測預期，且再創單季營收新高，法人指出，近期蘋果新機 iPhone11 新機發表後，市場反應熱絡，頻頻追單，供應鏈第 4 季營運升溫可期，看好台積電全年營收將較去年成長。

看好台積電後市，近來各大外資紛紛喊買台積電，目標價從 290 至 340 元不等，且昨日更有美系外資一口氣將目標價調升至 364 元。台積電將於周四 (17 日) 召開法說，外資看好第 3 季每股純益將達 3.6 至 4 元，將聚焦第 4 季展望、今年資本支出、先進製程進度及明年半導體景氣展望等議題。

