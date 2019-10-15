盤前財經大事搶先讀2019年10月15日

今日操盤前瞻

台灣 8 月薪資統計

日本 8 月工業生產

中國 9 月通膨率

法說會：弘裕、國光生、華廣、松果購物

增資股上市：燁輝、生展

英女王指示 10 月底如期脫歐 議會支持成關鍵

英國議會周一 (14 日) 復會，英國女王伊麗莎白二世發表演說，認為英國的首要任務，就是在 10 月 31 日離開歐盟。市場分析指出，議會若未投下反對票，意味英國脫歐可能不會延期，倘若與歐盟沒有達成協議，擔心將出現無序脫歐的局面。閱讀全文...

川普下手制裁土耳其 鋼鐵關稅恢復至 50%

美國總統川普週一 (14 日) 簽署了一項制裁土耳其現任和前任官員的行政命令，並將土耳其鋼鐵關稅提高 50% (即 5 月下調關稅前的水平) ，立即中止了與土國的貿易談判。閱讀全文...

中鋼 9 月營收跌破 300 億元 煉鋼成本高檔 Q4 營運有壓

中鋼 (2002-TW) 公告 9 月營收，受到鋼市依舊需求疲弱，價格走跌，營收降到 289.31 億元，月減 6.7%、年減 14.8%，第 3 季營收 906.95 億元，季減 4.4%、年減 11.7%，法人認為，由於第 4 季煉鋼成本維持高檔，在盤價持平下，中鋼營收、獲利恐仍有壓。閱讀全文...

趁新台幣狂升換匯投資美元 目前剩三家外銀存款年息還有 3 字頭

新台幣昨 (14) 日爆量狂升，終場收在 30.62 元創逾一年來新高，對於打算投資外幣的民眾而言，此時相對是換匯的好時機，目前市場上包括星展、渣打與花旗三家外銀美元存款專案年息仍有 3 字頭，但起存門檻頗高，單筆存款最低要 2 萬美元。閱讀全文...

美中貿易暫達初步共識 外銀估人民幣匯價明年 Q2 前可保 7

美中貿易談判達成初步共識，股市歡聲雷動，但瑞銀認為，美中雙方雖然暫時休兵，但全球經濟基本面風險尚未完全消除，美中貿易紛爭對市場的衝擊風險，短期內恐難消彌，貿易戰降溫還言之過早，美中緊張關係仍未消除，不過人民幣明年第 2 季前可望保 7 無虞。閱讀全文...