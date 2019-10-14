2019諾貝爾經濟學獎揭曉 美法印3學者同獲殊榮

2019 諾貝爾經濟學獎在今日 (14 日) 揭曉，由印度學者 Abhijit Banarjee、法國學者 Esther Duflo 和美國學者 Michael Kremer 同獲殊榮，以表彰三位學者在全球脫貧經濟研究領域當中的卓越貢獻。

2019 諾貝爾經濟學獎獲獎者 (圖片：theguardian)

諾貝爾醫學獎、化學獎、物理學獎、文學獎與和平獎得主皆已經分別在本月份陸續揭曉，今日公布經濟學獎得主，2019 年的諾貝爾頒獎也將落幕。

今年度的諾貝爾經濟學獎得主要提升了戰勝貧困的能力，3 名得獎者將全球貧困議題細分為更小的主題，並為這些狀況找到解答。舉例而言，要提高兒童健康水平，可透過教育、農業、衛生、貸款等視角來進行分析。

58 歲的 Banarjee 出生印度，為麻省理工學院福特基金會國際經濟學教授，也是《貧困經濟學》的合著者。在 2003 年，Abhijit Banerjee 曾與 Duflo 和 Sendhil Mullainathan 共同創立了 Abdul Latif Jameel 貧困行動實驗室 (J-PAL)，他目前仍然是該實驗室的負責人之一。

另一外獲獎者則是 54 歲的 Kremer，目前任職哈佛經濟學系的發展中社會教授。Kremer 是在過去十年中第三位、也是整體第 11 位獲得諾貝爾獎的哈佛大學教員。

值得注意的是，其中一位獲獎者，46 歲的法國經濟學家 Esther Duflo，是自美國政治經濟學家 Elinor Ostrom 於 2009 年被授予經濟學獎後，第二位獲得此獎項的女性。目前在麻省理工學院任職發展經濟學教授。她在記者會中表示，除了三名獲獎者外，此獎項更表彰了數百名致力於貧困主題的研究人員。