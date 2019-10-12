房市熱 近5年實價登錄台南安南區透天漲2成

根據台南市地政局、實價登錄數據，安南區 2018 年建物買賣移轉棟數達 1943 棟，首度躋升第 3 名，僅次永康區、東區，同時房價也被帶動，2018 年透天平均成交總價與 2014 年總價相比，5 年間房價漲了 20%，漲幅勝過核心地段的東區、中西區，漲幅居台南之冠，受惠台南市政府推動宜居政策，積極開發重劃區，吸引建商進場，推案量大。

九份子重劃區首選透天、次挑大樓

安南區因與南部科學工業園區、台南科技工業區、和順工業區等工業區相鄰，且鄰近國道 8 號，可串連國道 1 號和 3 號，交通便利，鄰近新發展的九份子重劃區就成為科技新貴移居首選之一。而台南九份子重劃區只有水岸二側至外圍採低密度開發，這裡的建築產品都以透天別墅為主，而其他區域則以大樓建築為主，透天別墅產品一直是台南人置產首選，根據近 5 年的實價登錄資料也證實「透天漲幅較高」，因此，在九份子重劃區產品首選應該是透天、其次才是大樓。

「藏美. 輕井澤」外觀照。（鉅亨網資料照）

看好九份子重劃區低碳純住宅重劃區低密度開發的住宅區氛圍，適合規劃透天別墅，大型基地紛紛推出造鎮型透天別墅產品；藏美建設從北部市場南下發展、規劃了「藏美．輕井澤」透天別墅建案。

九份子生活圈鄰近湖美別墅區、市政生活圈與海佃、北安、國安商圈，可迅速連通安南區與市區花園夜市、好市多 Costco、全聯福利中心、和緯黃昏市場等，車程約 2~6 分鐘，採買外食或生活用品皆便利；區域也擁有充裕的綠地休閒賞景環境與便利消費機能，區內已闢建大片綠地公園與水岸優美綠地，也設有海佃國小、海佃國中九年學區。

「藏美．輕井澤」依照市府嚴格標準規劃設計，面對 15 米郡安路、10 米永續 20 街退縮、規劃以光臘樹、黃連木的綠色植栽，讓建築與道路產生呼吸對應的空間距離，臨路居家更寧靜。並依據「台南市建築物屋頂設置太陽能光電設施辦法」，設置太陽能光電系統於屋突面 50% 建築面積，訴求居家省電節能減碳。「藏美. 輕井澤」共規劃 157 戶透天預售產品，總價帶約 1300 萬至 2000 萬元之間。