市場競爭加劇 傳三星電子將加速轉向QD-OLED電視

外電報導，有市場人士表示，隨著 QLED 電視市場中低價產品的比例逐步增加，三星電子推出的高畫質影像 QLED 電視可能因此衰退，因此該公司計畫加速將重心轉向新一代的 QD-OLED 螢幕。

據悉，中國智慧型手機製造商 OnePlus 計畫在 9 月份即將於印度推出的電視上裝載 QLED 面板。OnePlus 表示，新的 OnePlus 電視將搭載 55 吋 QLED 螢幕。

OnePlus 執行長 Pete Lau 在接受媒體採訪時表示：「我們將與亞馬遜合作，以低於三星的價格出售電視。」

報導認為，此舉意味著 OnePlus 也將加入目前由三星電子所領導的 QLED 市場的競爭當中，其中也包含中國的 TCL 和海信，以及美國的 Vizio。

印度是一個具有代表性的低價電視市場。中國的小米在當地推出低價電視，在第一季度獲得壓倒性的 39% 電視市場市佔率。其次則是 LG 電子，以 15% 的市占率位列第二。

QLED 電視市場的低價款市占率在近期以來急劇上升。

在今年初，市場研究公司 IHS Markit 預測，低價機型 (低於 1,000 美元) 的銷售額將佔上半年整體 QLED 電視銷售額的 3.9%，但是事實上，比例達到了 18.5%，是先前預期的五倍。電視市場分析師認為，由於 QLED 顯示面板的基礎是 LCD 面板，近期 LCD 面板價格暴跌促使了低價電視製造商得以進入 QLED 電視市場。

市場分析師預期，三星顯示將加速轉向結合量子點與 OLED 技術的新一代 QD-OLED 高階電視。目前，三星電子也正致力於提升 micro LED 技術。在先前，三星顯示執行長曾表示，公司正在努力，計畫在不久的將來推出 QD-OLED 面板。