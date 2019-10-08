〈每日外資外匯觀點〉強勢美元主流地位難撼動 99大關附近橫盤

美中貿易高階談判將於 10 月 10 日登場，為期兩天，市場風險偏好情緒升溫，美元指數再度突破 99 大關；投資人關注本周大事包括歐盟將在周末做出就最新的脫歐協議提案做出決定、美國 PPI 及 CPI 數據分別在周二和周四公布；此外，聯準會主席鮑爾周三的談話及周四公布會議紀要公布，也將牽動市場對月底聯準會政策決議的預期。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭合作銀行分析師表示，全球貿易爭端衝擊多數經濟體，提振對美元計價資產的需求，過去八個月來表現強勢的美元，目前仍是主流，預期還會走強一段時間。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，目前市場可能出現橫盤整理的走勢，投資人需要採取謹慎立場，先等待 FOMC 周三公布會議紀要，以尋找聯準會月底降息的線索。

美元兌日圓本周連續兩天上漲，市場預期美國總統將利用貿易協議的勝利來移轉人民對彈劾調查的注意力，BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，果真如此的話，美中貿易談判的進展將持續主導美元的走勢，美元兌日圓的漲勢將持續。

Lien 指出，目前市場預期聯準會月底降息的機率為 70%，若聯準會會議紀要公布後，預期降息的機率進一步下降，美元兌日圓將可上看至 108。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林看好英鎊未來 1-4 個月內可能迎來大行情，但在英國脫歐前景仍然存在許多不確定下，儘管投資情緒保持樂觀，但仍應對脫歐情勢保持警覺。

高盛認為英鎊上行風險已經大於下行風險，儘管脫歐仍有諸多不確定性，但仍建議投資人透過 2 個月的看漲期權重新建立英鎊的多頭部位，英鎊兌美元目標上看 1.30。