7奈米持續滿載 外資喊買台積電 目標價上調至364元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (17 日) 召開法說，法說前夕，外資紛紛上調目標價，美系外資看好，台積電第 3 季稅後純益將季增逾 5 成，EPS 估達 3.92 元，而在 7 奈米需求持續強勁下，明年上半年營收年增幅可期，續喊買台積電，目標價由 325 元上調至 364 元。

外資指出，由於 7 奈米需求優於預期，台積電先前調升 7 奈米擴產資本支出，而 7 奈米產能滿載，有利第 4 季及後市營運動能，因此進一步上調第 4 季營收，估將達新台幣 3195 億元，季增 9%，續寫單季營收新猷。

外資並認為，由於今年上半年營收基期低，加上來自 5G、高速運算、虛擬貨幣挖礦、GPU 等應用推升，7 奈米需求強勁，有利於淡化淡季因素，看好台積電明年上半年營收年增幅表現，將相當可期，並預估首季營收將較今年第 4 季回落、季減 6%，但年增幅將高達 38%。

台積電日前宣布，導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7 + ) 製程技術，已開始協助客戶產品大量進入市場，且良率與量產超過 1 年的 7 奈米 (N7) 接近。外資認為，透過 EUV 製程技術，台積電進一步拉大與同業的差距，並將摩爾定律進一步推進至 5 奈米、3 奈米甚至更先進的製程。

台積電受惠 7 奈米製程需求強勁帶動，第 3 季營收共達 2930.46 億元，季增 21.6%，年增 12.6%，超越財測高標，再寫單季營收新高。外資預估，台積電第 3 季毛利率將超越財測高標、達 48.1%，稅後純益將季增逾 5 成，每股純益可望達 3.92 元。