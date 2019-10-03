高盛：投資資金由香港轉向新加坡 可能達數十億美元

香港局勢持續動盪之際，高盛集團預估，這帶給新加坡約 40 億美元的潛在利益。

據《彭博》報導，由於香港政治抗議活動不斷升級，造成一些投資者轉移到新加坡。這家總部位於紐約的銀行估計，截至 8 月份，港幣存款流向亞太另一個金融中心新加坡的最大額度，在 30 億至 40 億美元。

Gurpreet Singh Sahi 和 Yingqiang Guo 週一稍晚，在給投資者的報告中表示，香港的港幣存款出現了一定的淨流出，新加坡的外匯存款出現了中度的淨流入。

(圖表取自彭博)

香港金融管理局本周初表示，8 月份本地貨幣存款較上月下降 1.6%，至約港幣 6.84 兆元，並且為 1 年多來最大的降幅。但香港金管局稱，這是因為欠缺首次公開募股 (IPO)，並稱港幣存款於 9 月份的前 3 週輕微上升。

香港特首林鄭月娥正在努力控制不斷升級的局勢，香港近日經歷了一些歷來最嚴重的暴力襲擊，多起抗議均爆發示威群眾與警方的衝突，1 名警察開槍打傷 1 名示威者，這是示威開始 4 個月以來的首次。

香港警察團體敦促政府，根據有爭議的港英時代緊急法實施宵禁和授予其他權力。在 1967 年左派暴動浪潮中通過的香港公安條例，允許政府實施宵禁，並宣布一些區域為禁區。

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