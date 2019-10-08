全球首例！科技公司經營網路證券 基金互換年底前上路

遠東商銀 Bankee 與科技業「好好投資」合作的「基金互換」案，己取得金管會正式核准函，透過區塊鏈技術，讓基金免贖回，就可以以基金跟他人互換基金，可以節省手續費支出，此為全球由科技公司經營網路證券的首例，也是金融監理沙盒中唯一全新商業模式，預計 2019 年底正式上線，將重新定義傳統基金交易模式。

由遠銀「Bankee 社群銀行」攜手金融科技公司「好好投資」，共同打造「基金交換 - FundSwap」平台，已進入金融監理沙盒實驗。

其中，好好投資成立於 2016 年，為專注解決「共同基金」投資交易痛點的創新公司，目前已取得 2 項基金投資交易的發明專利，不做破壞式創新、與既有金融業者進行「合作式創新」，去年完成美元 100 萬 Pre-A 輪投資。

而遠銀去年啟動全面智慧轉型，發展數位子品牌 Bankee 社群銀行，透過擁有 23 項創新專利的開放性社群金融平台（BaaP），集結社群銀行、社群變現、擴增實境（AR）信用卡、APP 遊戲化等 4 大首創，打造共享平台經濟模式，並積極跨業與新創金融科技公司深度合作。

此次「基金互換」的實驗重點在於，過去民眾買基金要支付 1.5%-3% 手續費，贖回基金又要耗時 5-7 天，而本次沙盒實驗是全球首創，運用區塊鏈帳本的不可竄改特性，讓投資人可即時交換共同基金。

此基金交換平台採用「會員制」，實驗參與者只要是遠銀 Bankee 社群銀行存款客戶，並在好好投資完成證券帳戶開戶，啟動訂閱即成為會員，實驗中也打破目前手續費的框架，採以「訂閱制」方式收費。於一定條件下，就可以在平台交換基金，無論買賣、交換多少額度或多少筆基金，從此免贖回、只要交換，就可省下申贖手續費，並享有即時交易的體驗，解決基金投資理財長久以來的痛點。

申購款項及基金都會放在遠銀的信託專戶，好好投資亦將提存營業保證金，安全有保障。會員間基金交換，將以當下基金公司公告淨值做等價交換，實驗期間，此平台有總人數最高 4000 人或總交易金額上限為新台幣 2 億元的規定，且明訂個人基金交易金額上限為 25 萬元，可以新台幣或美元買賣經金管會核准的境內外基金，實驗初期，會先從自家上架的基金中，選出 20 至 30 檔參與實驗。

好好投資創辦人楊少銘表示，好好投資專注解決基金投資交易的痛點，這次沙盒實驗若順利成功，可能將成為科技公司變身金融機構，拿到證券商有限執照的首例。

而遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，此監理沙盒實驗，以區塊鏈為基礎的「點對點」社群交易模式，降低申購與贖回的交易時間，深具突破性，此實驗待通過並規模化後將影響傳統基金交易生態。

戴松志進一步表示，Bankee 社群銀行設計核心就是打造一個開放性金融平台（BaaP；Bank as a Platform），提供企業金流與創新商模的介接，本實驗就是嵌入式金融模式，未來，遠銀 Bankee 亦將持續以開放平台的態度，與更多金融科技業者、新創團隊合作，創建 Bankee「金融百貨」，全力完善金融服務網絡，打造全新絕無僅有的數位銀行。