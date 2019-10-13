〈2020產業前瞻〉庫存去化告段落+需求增溫 DRAM價反彈添翼 NAND漲勢也看俏

歷經市場庫存去化，DRAM、NAND Flash 價格已回穩，又以 NAND 漲勢較可期，業者看好，第 4 季 DRAM 價格將持平或小幅上漲，且在需求穩定成長下，明年首季價格有機會反彈；NAND Flash 則受惠市場庫存去化至健康水位，加上需求續強，年底前價格仍持續看漲，整體而言，明年記憶體市況可望走出今年低谷，逐步攀揚。

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 第 3 季受惠各應用市場區塊旺季，需求增加，位元銷量超越原先預估，也因此上調全年位元銷售量目標，由原先 1-3%，調升至 11-13%。

展望本季，南亞科表示，DRAM 供需平穩，估第 4 季價格將持平或小幅上漲，位元出貨量則有機會持平上季、或小幅減少；目前雲端伺服器需求逐漸增加，手機新機搭載量也成長，PC 出貨量下半年估優於上半年，消費型電子產品需求則持穩。

展望明年，南亞科總經理李培瑛指出，全球經濟景氣仍有不穩定現象，但 DRAM 大廠庫存已去化至健康水位，加上大廠持續調節庫存，明年資本支出也相對保守，有機會帶動明年價格反彈，但確切的時間點，得視大廠庫存去化情形，他認為，最快明年第 1 季就可望出現價格反彈力道。

NAND Flash 市況方面，記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 認為，隨著資料中心庫存回復正常，需求可望逐步回溫，看好 NAND Flash 需求將持續強勁，在 SSD 平均容量與市場滲透率快速提升，及手機搭載容量成長支撐下，價格穩定態勢有機會延續至第 4 季。

而群聯 (8299-TW) 也看好，目前 NAND 原廠價格仍維持漲勢，且系統廠因應年底銷售旺季及美國關稅問題，10 月起預計將展開新一波補貨潮，NAND Flash 需求可望續揚，價格也有機會一路維持漲勢至年底。