〈Q3財報搶先看〉血糖機廠營運拚轉強 泰博、訊映獲利回溫

血糖機廠泰博 (4736-TW) 與訊映 (4155-TW) 上半年營收、獲利雙雙不如預期，不過第 3 季產品良率、新品帶動下，營運可望回溫，其中泰博揮別產線良率問題，帶動毛利率成長，單季每股純益可望重回 2 元；訊映則有 3 大引擎，加上新品高毛利帶動下，營運也可望增溫。

泰博表示，今年受美國客戶虧損影響，及美國制裁伊朗造成供貨受阻，失去 2 大主力客戶，營收難以突破，不過今年第 2 季開始，產線良率已回升至 70%，有助獲利回升。

法人預期，重整生產製程後，第 3 季毛利率可望向 48% 靠攏，季增約 3 個百分點，每股純益則可回到去年同期 2 元水準。

產品銷售部分，泰博預估，金屬電極試片，今年全年出貨可望突破 150 萬盒，年增 30%，但下修碳電極試片及血糖機，分別出貨約 2200 萬盒、350 萬台。

訊映則拿下巴西代工訂單，已在 7 、9 月出貨，初估毛利率約 15% 左右，此外，9 月推出的輔聽器歐克好聲音，首批逾 1000 台已銷售一空，目前正待市場後續反應，啟動追加產量，預期能貢獻 1-2 億元營收。

法人表示，新品輔聽器歐克好聲音，毛利率達 60%，有助後續獲利表現，預期下半年獲利將優於上半年。