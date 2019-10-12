〈Q3財報搶先看〉機殼廠產能利用率回升 惟鎧勝-KY獲利相對有壓

隨著 iPhone 11 銷售超預期，機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 產能利用率皆同步提升，可成 7、8 月營收合計 174.18 億元，已超越第 2 季合併營收 160.75 億元，鎧勝 - KY 第 3 季合併營收 88.46 億元，季增僅 0.44%，究其原因是鎧勝僅小量出貨 iPhone 11，成長較不明顯，也因資本支出包袱仍重，獲利相對有壓。

可成第 3 季受惠筆電、iPhone 11 雙引擎驅動下，產能利用率增溫，且隨著 iPhone 11 拉貨延續，法人估，9 月營收可望持平或優於 8 月，第 3 季營收將達 260 億元，季增上看 6 成，且匯率也有利營運，獲利同步看增。

可成表示，筆電、手機拉貨力道續強，依往年營運軌跡來看，營收高峰將落在 10 月，有助第 4 季表現，估將優於第 3 季，來到全年最高峰，公司並積極拓展新領域，搶攻非消費型產品，最快年底前問世。

鎧勝 - KY 表示，今年因筆電提前拉貨，帶動第 2 季營運表現亮眼，但也因第 2 季基期較高，第 3 季僅微幅成長，以產品組合來看，第 3 季較上季增加較多平價款產品，營收僅小幅增加，獲利部分則因去年資本支出包袱仍重，短期仍保守。