〈2020產業前瞻〉高階製程PCB需求高 市場榮景仍將延續

PCB 廠包括健鼎 (3044-TW)、燿華 (2367-TW)、欣興 (3037-TW) 及定穎 (6251-TW) 在第 3 季營收，都改寫歷史新高紀錄，而華通 (2313-TW) 也締造 162 億元的歷史同期新高紀錄，就第 4 季市場景氣而言，業者都看好蘋果手機板訂單的延續及高階 HDI 板的市場需求，但 2020 市場能見度仍不明朗。

縱然 2020 年市場仍不明朗，但高階 HDI 板需求延續，且產能無太大增加，明年仍以大型 PCB 廠高階訂單較獲看好。

蘋果新機 iPhone 11 上市拉貨需求旺盛，PCB 供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 9 月營收，同步改寫歷史新高，同時，臻鼎第 3 季營收也以 356.02 億元攀登同期新高，在蘋果新機降價的行銷手法推升下，第 4 季蘋果 PCB 供應鏈仍有榮景。

蘋果供應鏈廠商指出，目前蘋果最新出貨提供的預估數字顯示，10 月零組件需求最旺盛，11 、12 月需求能見度不高，大立光 (3008-TW) 9 月營收再以 65.96 億元創新高，以大立光營收領先 PCB 廠一個月的慣性來看，華通及臻鼎 10 月營收，可望較 9 月再成長並攀高。

目前華通及臻鼎的 11 月的接單狀況仍佳，預期 11 月營收還有榮景，也推升兩公司的產能利用率攀高，至於 12 月的營收可能出現較 11 月下滑的走勢，下滑幅度目前無法判斷，第 4 季營收如無意外，可望譜出優於第 3 季的佳績。

華通 9 月營收 59.33 億元，月增 6.28%，年增率 12.89%，第 3 季營收為 162.94 億元，季增 34.84%，年增 10.58%，為華通連 2 季營收較去年同期成長，累計前 9 月營收 388.38 億元，年增 7.22%。法人預估，今年美系新機銷售可望不錯，加上陸系客戶規格提升，中高階 HDI 需求旺盛下，看好該公司營運可旺到年底。

臻鼎 9 月營收 144.11 億元，月增 21.94%，年增 7.32%，第 3 季營收為 356.02 億元，季增 54.25%，年增 0.72%，也為臻鼎連兩季營收較去年同期呈現成長，累計臻鼎今年前 9 月營收 780.95 億元，年減 1.26%。

而健鼎科技主管則指出，因去年以來 PCB 廠的新增高階 HDI 產能不多，在市場目前對於高階、任意層 HDI 的需求提升之下，第 4 季的市場旺季需求表現不弱，營收仍可見榮景。