外資看好 健鼎今年起連3年將賺逾一個股本

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 8 月受惠手機、汽車板 HDI 製程接單滿載，營收以 51.83 億元創新高，歐系外資今 (2) 日出具報告指出，健鼎第 3 季營收將季增 15% ，毛利率超越 20%，今年起將連 3 年，賺超過一個股本。

健鼎今年第 1 季及第 2 季均為 PCB 每股純益王，上半年稅後純益 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元，外資指出，健鼎今年每股純益約 10.75 元，2020 年每股純益為 11.97 元，2021 年每股純益為 13.06 元。

健鼎今年前 8 月營收 354.94 億元，年增 4.11%，歐系外資估，健鼎今年第 3 季營收將逾 152 億元，季增 15%，超越過去營收單季新高 147.23 億元紀錄。

值得注意的是，健鼎以美元接單，但以人民幣支付原物料、工資、水電等直接成本，在人民幣對美元貶值下，獲利也將隨出貨規模擴大進一步提升，歐系外資評估，健鼎毛利率將由第 2 季 18.91%，推升到第 3 季的 20.7%。

健鼎 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等，是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎中國湖北仙桃第 3 廠興建土木工程已經動工，總簽約金額達人民幣 4.43 億元 (折合新台幣約 20.42 億元)，資本支出占今年規劃 35 億元一半以上，新廠全部興建工程預計在今年底完工，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。