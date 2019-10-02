受惠中國OLED觸控面板需求增 和鑫Q3營收年增逾7成

和鑫 (3049-TW) 今 (2) 日公告 9 月合併營收，達 3.62 億元，月減 17.32%、年增 160.26%；第 3 季合併營收 12.05 億元，季減 0.83%、年增 70.78%。法人表示，受惠中國客戶 OLED 觸控面板需求增加，推升和鑫產能滿載，預期下半年營運將優於上半年，第 4 季營收可望達 11 億元。

和鑫今年前 9 月累計營收 32.79 億元，年增 49.2%。

法人表示，和鑫目前主要客戶仍以韓系客戶為主，但今年第 3 季受惠中國手機品牌採用 OLED 面板比重愈來愈高，客戶拉貨積極，推升整體產能利用率接近滿載，預期第 4 季因舊款產品備貨結束，營收將稍微回落，但下半年營運仍將優於上半年，第 4 季營收可望達 11 億元。

法人也預期，受惠中國廠商採用 OLED 面板比重愈來愈高，明年可望進一步推升和鑫營運表現。

和鑫近來積極活化資產，進行多元布局，擴展旅館事業，將位在台北市基隆路大樓部分樓層轉作旅館經營，取名為瀚寓，預計 10 月開幕。

和鑫日前也辦理現金增資，共發行 7 萬張，每股 13.5 元，將用於充實營運資金及償還銀行借款，合計發行總金額 9.45 億元，相關款項已全數收足。