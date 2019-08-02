和鑫7月營收4.05億 年增逾2成 本季營運估創高

和鑫 (3049-TW) 今 (2) 日公告 7 月合併營收，達 4.05 億元，月減 1.54%、年增 20.17%，累計今年前 7 月合併營收 24.79 億元，年增 35.53%，法人表示，和鑫受惠中國 AMOLED 面板產能開出，在智慧型手機市場滲透率逐漸提高，預期本季在傳統旺季推升下，營運可望再創高。

和鑫日前公布第 2 季財報，營收 12.15 億元，季增 41.32%、年增 51.74%，創 4 年來新高，毛利率 37.36%，季增 3.04 個百分點、年增 9.57 個百分點，營益率 28.59%，季減 0.05 個百分點、年增 9.58 個百分點，稅後純益 2.8 億元，季增 19.39%、年增 81.88%，每股純益 0.39 元。

和鑫今年上半年營收 20.74 億元，年增 39%，毛利率 36.11%，年增 16.82 個百分點，營益率 27.88%，年增 17.88 個百分點，稅後純益 5.12 億元，年增 791.5%、淨利率 24.66%，年增 20.81 個百分點，每股純益 0.71 元。

和鑫日前也公告將辦理現資，預計發行 7 萬張，每股 13.5 元，其中 7000 張將由員工承購，5.6 萬張由原股東按照持股比例認購，剩下辦理公開申購，合計發行總金額為 9.45 億元。