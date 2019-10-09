傳停止Apple Watch組裝業務 廣達不評論 重申未來以雲端為核心

市場傳出，廣達 (2382-TW) 將終止 Apple Watch 組裝業務，廣達表示，不評論此消息，強調未來發展布局，將著重以雲端為核心並向外擴展，包含智慧裝置、智慧家具設備都將成為雲端產品服務的「端」。

廣達表示，無法針對單一客戶或產品評論，因此對於外傳將於 2020 年終止組裝 Apple Watch 業務，僅強調，未來發展重心將朝雲端布局，包含今年成立的雲達瞄準雲端伺服器業務、智慧醫療、智慧裝置、智慧家居等。

廣達董事長林百里日前也表示，廣達以前是做箱子鎖螺絲，相較半導體廠，獲利較低，但近年積極轉型，廣達將從原本電腦服務 Computer，跨足雲端計算 Computing、提供 AI 解決方案 Solution，逐步創造更多價值。

廣達日前也宣布將投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設立子公司 QMB，並擴大投資中國轉投資相關企業 3.15 億美元 (約新台幣 97 億元)，其中也包括目前主力代工 Apple Watch 的常熱廠，廣達表示，擴大投資泰國、台灣、中國，主要為配合產能調整、提供客戶多元選項。

蘋果於 2014 年起推出智慧手錶 Apple Watch，根據研究機構 Strategy Analytics 最新統計，今年第 2 季智慧手錶出貨量市占，仍由蘋果拿下 46.4% 市占，位居第一，其次則為三星、Fibit，分別拿下 15.9%、9.8% 市占，而目前主力代工廠為廣達、仁寶 (2324-TW)，另外也傳出中國廠商立訊也在今年正式成為 Apple Watch 代工廠之一。