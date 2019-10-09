旺季效應發酵 橘子Q3營收23.87億元 季增21%

橘子集團 (6180-TW) 今 (9) 日公告 9 月合併營收 8.29 億元，受惠《天堂 REMASTERED》等多款遊戲同步推出改版內容，營收月增 5.4%，年減 8.56%，為近半年新高；第 3 季受惠暑假旺季效應帶動，營收達 23.87 億元，季增 21.6%，年減 27.09%；前 9 月累計營收 72.98 億元，年減 36.1%。

橘子表示，9 月旗下包括《天堂 M》、《天堂 REMASTERED》、《新楓之谷》等遊戲，均推出改版活動，刺激玩家回流，延續暑期熱度。

展望本季，橘子日前宣布取得昱泉 (6169-TW) 自製研發的 3D ARPG 手遊《罪惡童話：集體崩壞的公主》台港澳代理權，預計今年底前上市，可望挹注營收動能。且先前橘子旗下江湖桔子也取得休閒向手遊獨角獸《小森生活》台港澳代理權，本季也將在全球首發上市，搶攻女性遊戲市場。

橘子電商事業第 4 季將迎來旺季，有閑、Swapub 推出「動漫音樂祭」、「SwapFest! 百貨周年慶主題交換滿額贈」等活動，為雙 11 大檔買氣提前暖身。串流平台酷瞧原創內容包括《恐怖高校劇場之直播中二間》及《可惡！把我的青春還給我》等，預計 12 月在日本最大影音串流平台「dTV」上架，推動台灣優質影音走出國際。