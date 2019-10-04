廣達出手投資10億元 設立泰國子公司

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月4號17點9分

廣達 (2382-TW) 今 (4) 日表示，將投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設立子公司 QMB，以因應美中貿易戰、客戶需求，同時也宣布將擴大投資中國轉投資相關企業，另外新建華亞園區第三生產大樓，投資金額不高於 9.5 億元，以因應產能擴充需求。

廣達董事長林百里日前表示，去東南亞設廠布局是一定的選項，將在適當時機公布，今董事會通過將投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設立子公司，廣達表示，將提供客戶既有生產基地以外的選項，目前正跟泰國當局申請相關證照、文件等相關投資流程，目前也已選好廠房，將因應客戶需求建置相關設備。

廣達進一步表示，選擇泰國，原因是同集團廣明 (6188-TW) 已在泰國有生產據點，因此相對其他東南亞地區，集團對泰國相對熟悉，也能更快完成相關的申請、建置。

另一方面，廣達也通過對中國轉投資企業的投資案，包含達富電腦 (常熟)、達豐 (重慶) 電腦、研精舍 (常熟) 精密機械加工，分別投資 2 億美元 (約新台幣 62.16 億元)、5000 萬美元 (約新台幣 15.54 億元)、6500 萬美元 (約新台幣 20.2 億元)，資金主要用於營運調度、長期投資，上述廠商主要從事電腦零件、組裝、機殼模具生產等相關事業。

台灣方面，廣達表示，董事會通過新建第三生產大樓，投資金額不高於 9.5 億元，位置在華亞科學園區集團總部對面，原公司停車場位置，一方面因應產能擴充需求，一方面希望延攬更多人才，但目前僅董事會通過發包工程，後續大樓規劃將在確定後再對外公布。