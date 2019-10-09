王文淵悲觀看明年景氣 謝金河：台塑集團經營遇難題

台塑集團總裁王文淵 7 日出席紡織展開幕，對於產業景氣展望認為「可能還會更壞」。財信傳媒董事長謝金河指出，王文淵這麼悲觀，應與台塑四寶的經營難題有關，而台化更是今年來台灣前百大市值企業中，股價跌最慘的，投資人可從產業大老的話中窺見蛛絲馬跡。

謝金河在臉書發文指出，王文淵認為，明年景氣可能還會更壞，需要很長的時間抗戰，石化、紡織都不好，半導體 DRAM 也不佳。王文淵是工總理事長、產業界大老，悲觀看產業未來，從投資人角度來說，股票一定不能買，另一角度要看，他為什麼這麼悲觀。

一起出席紡織展的遠東集團董事長徐旭東卻很樂觀，他說明年景氣不看壞，新產品持續創新帶動台灣競爭力。儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海、聚陽 (1477-TW) 董事長周理平則認為明年一定會比今年好。同樣的命題，企業大老闆看法都不一樣，卻是投資人判斷股價的重要蛛絲馬跡。

今年前 3 季，台灣前 10 大市值企業，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲勢驚人，但台塑四寶受油價影響跌得很慘，其中台塑 (1301-TW)、南亞 (2408-TW) 下滑逾 7%，台塑化 (6505-TW) 跌 9.17%，最慘的是台化 (1326-TW)，從 130 元跌至 85 元，跌幅超過 17%，也是台灣百大市值企業中股價跌得最慘的。而台塑四寶唯一由王文淵掛名當董事長的公司，只有台化。

台化獲利從去年第 4 季起急轉直下，昨 (8) 日公布 9 月營收年減 33.9%，前 3 季累計營收 2511.73 億元，年減 18%，稅後純益 270.24 億元，年減 42.5%，每股純益 4.63 元。謝金河指出，這些數字都很慘烈，問題就出在芳香烴。

中國大連的恒力石化與浙江石化爭相擴廠，加上中國的三桶油也在殺價，台化首當其衝。而這些年，台塑集團除了加碼美國德州，也大肆在寧波擴產，這一波美中貿易戰衝擊很多產業，王文淵這麼悲觀，應該與台化及台塑集團面臨的壓力有關。

不過，謝金河點出，今年仍有很多公司業績好得不得了，像散熱元件的雙鴻 (3324-TW) EPS 會從 2.8 元跳升至 10 元以上，股價漲了好幾倍。謝金河表示，每個企業老闆的公開談話，都是值得注意的焦點，而大老闆自己看壞未來的，投資人必須戒慎恐懼。