代工廠9月營收出爐 和碩月增逾6成 創10個月新高

代工廠陸續公布 9 月營收，緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 9 月營收同創今年單月新高，和碩受惠客戶新品需求帶動，9 月營收月增 60.27%，為 10 個月來今年新高，展望第 4 季，緯創、仁寶看好聖誕節的拉貨潮，帶動營運成長，不過廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 則相對保守。

廣達 9 月合併營收達 902.78 億元，月減 1.73%、年增 3.12%，累計今年前 9 月合併營收 7322.13 億元，年增 2.94%，第 3 季營收 2651.4 億元，季減 3.84%、年減 6.03%。

廣達表示，9 月 NB 出貨量為 350 萬台，月增 16.6%，第 3 季出貨 930 萬台，季增 6.9%，主要是受客戶季底拉貨帶動，累計今年 NB 出貨量達 2530 萬台，第 4 季則仍受全球經濟環境不穩定情況，目前能見度偏低，若依傳統旺季來看，全年高峰將落在第 3 季，對全年展望，仍維持先前看法，全年筆電出貨將年減 1 成，伺服器則維持營收雙位數成長目標。

緯創 9 月合併營收達 796.26 億元，月增 13.64%、年減 9.15%，為今年單月新高，累計今年前 9 月合併營收 6280.44 億元，年減 0.97%，第 3 季營收 2162.89 億元，季增 5.23%、年減 5.04%。

緯創表示，9 月 NB 出貨量為 180 萬台、桌機出貨量 140 萬台、顯示器為 84.7 萬台、伺服器則為 19 萬台，合計第 2 季各產品出貨為 450 萬台、360 萬台、234.7 萬台、54 萬台，分別季增 7%、6%、13%、4%。

累計緯創今年 NB 出貨 1230 萬台、桌機出貨 1030 萬台、顯示器出貨 631.7 萬台、伺服器則為 153.5 萬台。

緯創表示，9 月主要受季底效應，各產品出貨皆有增加，展望第 4 季，預期在聖誕節拉貨，且部分廠商可能因應 12 月關稅提前拉貨，筆電、伺服器產品出貨可望持續成長，桌機、顯示器則會小幅下滑。

和碩 9 月合併營收達 1577.15 億元，月增 60.27%、年增 31.53%，累計今年前 9 月合併營收 9483.45 億元，年增 8.49%，第 3 季營收 3529.65 億元，季增 18.01%、年增 9.62%。

和碩表示，9 月 NB 出貨量為 95 萬台，桌機出貨量為 80 萬台片，主要受通訊產品需求旺季，合計第 3 季 NB 出貨 270-275 萬台、桌機出貨量則為 245-255 萬台片，累計今年 NB 出貨 690-710 萬台、桌機出貨 695-730 萬台。

和碩表示，第 3 季為傳統旺季，3 大產品線包含 NB、資通產品、消費型電子產品動能都將往上提升，預期動能可望延續至 10 月，但具體第 4 季表現，還要關注客戶、大環境變化。

仁寶 9 月合併營收達 968.07 億元，月增 29.75%、年增 7.57%，為今年單月營收新高，仁寶表示，受惠穿戴式裝置、平板需求增加，帶動 9 月營收表現，預期動能將持續到第 4 季，累計今年前 9 月合併營收 7129.23 億元，年增 3.72%，第 3 季營收 2499.24 億元，季減 0.98%、年減 1.37%。

仁寶表示，9 月 NB 出貨量達 420 萬台，月增 16.6%，第 3 季出貨 1150 萬台，季減 8%，累計前 9 月 NB 出貨量達 3330 萬台。

仁寶表示，預期第 4 季 PC 出貨量將可望持平第 3 季，而非 PC 產品出貨將有季增雙位數成長，主要是穿戴式裝置、平板需求增加，因此預期第 4 季表現將優於第 3 季。

英業達 9 月合併營收為 452.1 億元，月增 9.19%、年減 5.89%，累積今年前 9 月營收 3713.75 億元，年減 0.38%，第 3 季營收 1287.05 億元，季增 0.7%、年減 8.76%，英業達表示，受美中貿易戰影響，今年是產線調整年，預期第 4 季受產線調整、伺服器動能轉弱，表現將較第 3 季小幅衰退。