iPhone銷量報捷 台積電9月營收站穩千億元 Q3超越財測再寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日公布 9 月營收達 1021.7 億元，月減 3.7%，年增 7.6%，續站穩千億元大關；第 3 季受惠蘋果新 iPhone 主晶片出貨動能加溫，加上 5G 需求穩健，營收共達 2930.46 億元，季增 21.6%，年增 12.6%，超越財測高標成績，並改寫去年第 4 季紀錄，再寫單季營收新高，第 4 季隨著客戶需求帶動，營收將持續走揚。

據台積電財測，第 3 季營收約可達 91-92 億美元，以 1 美元兌新台幣 31 元計算，台積電第 3 季新台幣營收約會落在 2821-2852 億元，季增 17-18%，但在 7 奈米製程需求持續強勁下，推升第 3 季新台幣營收超越財測高標，達 2930 億元水準，超越去年第 4 季的 2898 億元。

台積電看好，下半年營收將逐季增溫，研調機構 IC Insights 也預期，在 7 奈米需求強勁帶動下，台積電第 4 季營收可望季增 15%。主要動能除來自蘋果新機上市外，高速運算及非蘋手機晶片需求也穩健向上，且 7 奈米製程營收比重將拉升至 33%，第 4 季美元營收可望突破百億元大關。

台積電累計前 9 月營收已達 7527.48 億元，年增 1.5%。台積電先前法說會預期，全年受整體市場需求降溫影響，不含記憶體的半導體產值估年減 3 %，晶圓代工則年減 1 %，台積電表現仍可優於平均值。

不過，由於台積電第 3 季營收大幅優於財測預期，且再創單季營收新高，法人指出，近期蘋果新機 iPhone11 新機發表後，市場反應熱絡，頻頻追單，供應鏈第 4 季營運升溫可期，看好台積電全年營收將較去年成長。