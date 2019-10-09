〈金管會立院備詢〉台股大戶、中實戶Q3合計破萬人 Q4續看好 拚連3季回流

台股大戶及中實戶在第 2 季增加後，金管會主委顧立雄今 (9) 日在立法院財委會表示，就統計數字來看，台股每季成交金額 5 億元以上的「大戶」，及成交 1-5 億元的「中實戶」人數，第 3 季微幅增加，合計破萬人，第 4 季目前預估持平或微幅增加，將力拚連三季增加。

據證交所及櫃買中心最新統計，今年第 2 季上市櫃市場大戶及中實戶人數合計 12699 人，較第 1 季增加 2255 人，在連續減少 3 季後，首度止跌，其中大戶增加 243 人，中實戶增加 2012 人。

單就上市市場來看，證交所統計，今年第 2 季止，大戶數有 1027 人，比第一季增加 243 人，中實戶有 8493 人，比第 1 季增加 1880 人。

至於最新統計，金管會表示，第 3 季大戶人數增加到 1115 人次，比第二季增加 88 人，交易金額 1.54 兆元，中實戶則有 9535 人，比第二季增加 1042 人，交易金額 1.8 兆元，也就是說，大戶及中實戶在第三季合計突破萬人，是今年以來新高。

顧立雄表示，就看到的統計數據，大戶與中實戶第 3 季微幅增加，第 4 季預估持平或微幅增加，至於外資雖有進出，但留在台股仍有 2000 億美元左右餘額，因此台股市值中，有 3-4 成由外資持有，等於外資也中長期投資台股，即便短期匯出，最低也還有 1900 多億美元餘額。