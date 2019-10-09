英業達Q3營收1287億元 Q4估修正

英業達 (2356-TW) 今 (9) 日公布 9 月合併營收為 452.1 億元，月增 9.19%、年減 5.89%，第 3 季營收 1287.05 億元，季增 0.7%、年減 8.76%，英業達表示，受美中貿易戰影響，今年是產線調整年，客戶已在第 2 季提前拉貨，導致第 3 季成長幅度不高，第 4 季受產線調整、伺服器動能轉弱，預期將叫第 3 季小幅衰退。

英業達累積今年前 9 月營收 3713.75 億元，年減 0.38%。

英業達 9 月筆電出貨 170 萬台，月增 6 %，第 3 季筆電出貨 490 萬台，持平第 2 季，符合先前預期，第 4 季出貨量估小幅衰退，累計今年前 3 季筆電出貨 1390 萬台。

產線調整方面，英業達表示，上半年伺服器產線調整陸續完成，下半年將主要集中智慧裝置、筆電產線，將照原定計畫把銷美智慧裝置產品移往馬來西亞生產，筆電則將 20% 產能移回台灣，預期伺服器、智慧裝置年底前產線就會調整完畢，筆電則因產量大、生產人員等問題，明年第 1 季才會完成。

英業達日前也公告表示，將斥資 11.78 億元，向中電 (1611-TW) 購置桃園廠房，擴展伺服器產線，筆電也正規劃在既有廠房旁新設產線，位於歐洲的捷克廠區也將承租新廠辦，擴大伺服器生產，以因應全球貿易戰。