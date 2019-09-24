因應美中貿易戰 英業達斥20億元回台投資增產

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (24) 日公告表示，為因應美中貿易戰不確定性，經董事會決議通過，將斥資 20 億元回台投資，主要用以購置廠房與設備，生產伺服器及筆電，投資期間為今年到明年，捷克廠區也擬承租新廠辦，擴大伺服器生產。

英業達將投資新台幣 20 億元，在現有桃園大溪廠區旁進行增建，以因應先前伺服器、筆電生產線移回台灣的需求，資金來源為自有營運資金與海外公司盈餘匯回。

另一方面，英業達表示，董事會也決議因應歐洲伺服器業務擴展，捷克子公司將承租新廠辦，每月租金 14.13 萬歐元 (約新台幣 481.46 萬元)，承租面積共 24779 平方公尺，每平方公尺租金為 5.7 歐元 (約新台幣 194.22 元)。

英業達表示，全年最旺將落在本季，受美中貿易戰影響，智慧裝置產品 9 月已遭美國關稅影響，正積極調整產線配置，筆電產品同樣因應 12 月關稅，積極調整全球產線配置，主要銷往美國產品，另外智慧裝置生產移往馬來西亞，筆電生產則移回台灣。

面對美中貿易戰，各大代工廠積極備戰，廣達 (2382-TW) 在台購置新廠，用來生產伺服器等高階產品，仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 也積極布局全球產能，滿足客戶需求，面對貿易關稅不確定性，代工廠表示，已備妥產線，隨時配合客戶需求進行產線調整。