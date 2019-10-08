蘋果光學雙雄9月營收續創高 玉晶光19.29億元年增1.45倍

蘋果新 iPhone 手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能升溫，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 9 月營收都大幅跳升創高，玉晶光今 (8) 日公布 9 月營收，以 19.29 億元改寫新高，月增 4.96%，年增 1.45 倍，前 9 月營收 82.57 億元，並已超越去年全年的 79.14 億元。

玉晶光上月營收以 18.38 億元創高，9 月營收再改寫紀錄，第 3 季營收 50.5 億元，也同步衝高，季增 1.41 倍，年增 1.12 倍，超越外資原來預估的第 3 季營收 46 億元水準，累計前 9 月營收 82.57 億元，年增 42.69%

玉晶光 8 月營收中，明顯見到蘋果新 iPhone 手機光學元件需求，同時，5 月起出貨的遠洋漁船集魚燈，7 、8 月持續出貨，7 月營收貢獻金額 1 億元內，8 月出貨金額 2000-3000 萬元，9 月則全數光學元件貢獻，顯示 8 月起玉晶光營收大幅成長，主力是來自光學元件。

玉晶光為因應產能擴充，董事會決議發行 1 萬張現增股公開自市場籌資，法人估可望募集約 35 億元資金擴充產能，這也是玉晶光上市以來募集最大一筆金額，其中 60% 募集資金將投資中國；2011 年 3 月玉晶光曾辦理現金增資，籌資 23.5 億元，預估玉晶光本次籌資金額將超過上次的紀錄。

股王大立光 5 日公布 9 月營收以 65.96 億元再創歷史新高，月增 1.84%，年增 19.54%，連 2 個月創新高，第 3 季營收也達 184.83 億元，同步創高，季增 31.26%，年增 13.15%，受惠美系客戶新機拉貨，大立光 10 月營收可望延續 9 月強勢表現，累計前 9 月營收為 423.88 億元，年增 13.01%。