天氣炎熱助攻 家電廠9月、Q3營收亮眼

家電廠公布 9 月營收，受惠天氣持續炎熱，冷氣銷售最後衝刺，加上去年基期低，三洋電 (1614-TW) 及全國電 (6281-TW)9 月、第 3 季營收皆較去年同期成長雙位數，聲寶 (1604-TW) 則個位數成長。

聲寶 9 月營收 5.25 億元，月減 8.9%，年增 6.41%；累積前 9 月營收 55.07 億元，年減 2.77%；第 3 季營收 17.73 億元，季減 9.7%，年增 7.8%。

發言人江全田表示，過去 9 月為大型家電銷售末期，不過受惠天氣炎熱助攻，帶動冷氣、空調最後一波買氣，另外，年底前將有新品上市，加上今天春節日期提前，均有助營運成長，法人表示，今年營收力拚較去年小幅增加目標可望達陣。

三洋電 9 月營收 4.38 億元，月減 3.2%，年增 17.4%；累積前 9 個月 41.46 億元，年增 3.7%；第 3 季營收 1466 億元，季增 1.1%，年增 16.6%。

三洋電指出，上半年氣候多雨，銷售旺季不旺，預期天氣持續炎熱，營收可望逐漸回溫，彌補上半年缺口，今年力拚營運持平去年。

全國電 9 月營收 13.76 億元，月減 12.69%，年增 12.5%；累積前 9 個月營收 138.41 億元，年增 5.51%；第 3 季營收 49.21 億元，季減 1.2%，年增 17.9%。

全國電總經理林政勳表示，今年冰箱、冷氣銷量明顯成長，不過第 4 季到明年，原本春節是家電銷售檔期，但遇上選舉，預期業績表現將平平。